“فوسفات مصر”: أول إنتاج لمجمع حامض الفوسفوريك نهاية 2020

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أعلن المهندس خالد الغزالي حرب رئيس شركة فوسفات مصر إن أول إنتاج لمجمع حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور سيكون في نهاية عام 2020 وبداية 2021 بطاقة قدرها مليون طن في السنة.

وأوضح رئيس الشركة- خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد, بشركة فوسفات مصر بالوادي الجديد; لعرض ملخص دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمشروع- أن تكلفة المشروع تتعدى 20 مليار جنيه, ويقام على 561 ألف متر مربع, وأن كافة إنتاج المشروع مقرر تصديره للخارج.

وأشار إلى أن موقع المشروع آمن للغاية; لبعده عن الكتل السكنية ومظاهر الحياة المختلفة, وأنه يتم دراسة التأثيرات البيئية للمشروع حفاظا على الاستثمارات المالية للمشروع ولطمأنة الشركاء.

من جهته, قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن العمل على إحياء مشروع فوسفات أبوطرطور يعد بارقة أمل لمصر للاستفادة من القيمة المضافة لخام الفوسفات, وتوفير فرص عمل, بالإضافة إلى استغلال مقومات المشروع في إقامة المزيد من الصناعات التكاملية.

وفي سياق متصل, شهد المؤتمر جلسة موسعة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني; لإبداء آرائهم حول مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور.

يذكر أن خام الفوسفات بالوادي الجديد يتمتع باحتياطات كبيرة تمتد على هضبة مساحتها 1200 كيلومتر مربع.

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