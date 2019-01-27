شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يقفز بـ14 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 14.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 779.391 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 155 مليون ورقة مالية بقيمة 777 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.46% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير على نسبة 16.65%، والعرب على 11.88% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.92%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 6.6 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 95.4 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 112 ألف جنيه، 134.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 13817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 2215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.56% عند مستوى 13736 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.77% عند مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 26 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.