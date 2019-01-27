شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى ضمن أفضل 50 مؤسسة عالمية فى قيادة التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة IDG — Insights Intent and Engagement، الأمريكية، المتخصصة فى مجال التكنولوجيا والبيانات والأسواق، عن حصول البنك التجارى الدولى – مصر، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، على جائزة أفضل بنك فى مجالات التحول الرقمى والتى تشمل تطبيق أحدث الأساليب العالمية، فى مجال الذكاء الاصطناعى، والتعلم الآلى، والذى يعنى تطبيق الخوارزميات والنماذج الاحصائية فى مجال البنوك، وذلك ضمن أفضل 50 بنكًا عالميًا فى قيادة عمليات التحول الرقمى فى صناعة البنوك، 2019 Digital Edge 50 Award Winners .

وضمن قائمة البنوك الفائزة إلى جانب البنك التجارى الدولى، كبرى المؤسسات المصرفية والمالية والتكنولوجية العالمية، مثل "بنك أوف أمريكا"، "أوول ستيت"، و"HP"، وIBM، وهيئة مطارات واشنطن، وPAYPAL، وVERIZON، وسوف يقام الحفل فى شهر مارس القادم، فى ولاية فلوريدا الأمريكية بحضور كبار رؤساء وقادة الأعمال فى العالم.

جدير بالذكر أن البنك التجارى الدولى حصل مؤخرًا على جائزة "أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2018 من جلوبال فاينانس وهو أول بنك فى مصر والشرق الأوسط يتم اختياره لتلك الجائزة المرموقة.

وتعد تلك الجائزة هى الثانية التى يفوز بها البنك خلال عامين متتالين، حيث حصل البنك على نفس فئة الجائزة لأفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم من مؤسسة يورومنى عام 2017.

وأعلنت جلوبال فاينانس عن الفائزين بجوائزها السنوية العالمية خلال حفل خاص أقيم فى بالي-إندونيسيا على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى وذلك فى أكتوبر الماضى.