تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع التكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط تراجع 7 قطاعات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.84% خاسرا عدد 44.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5197.43 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.23% خاسرا عدد 67.46 نقطة ليغلق عند مستوى 5425.74 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% خاسرا عدد 0.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4781.76 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 190.7 مليون سهم بقيمة 38.4 مليون دينار كويتى عبر 5614 صفقة.
وتراجعت 8 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 11.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.39%، ثم قطاعى العقار والمواد الأساسية بنسبة 0.35%، فيما ارتفع 4 قطاعات على رأسها قطاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.53%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.30%.
وجاء سهم "تمدين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 15.38%، تليه الإعادة بنسبة 7.27%، ثم يوباك بنسبة 6.84%، فيما تصدر سهم "بوبيان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.10% ثم الأنظمة بنسبة 1.30%، ثم ياكو بنسبة 9.52%.
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