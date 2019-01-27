شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 27-1-2019 وتراجع طفيف للعملة الأوروبية أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الأحد 27-12-2018، أول أيام الأسبوع المصرفى، ومقارنة بآخر ختام لتعاملات البنوك، انخفض اليورو ليسجل 19.98جنيه للشراء، و 20.31 جنيه للبيع وفقا لتعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل.

بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك التجارى الدولى، اليوم الأحد، 20.05 جنيه للشراء، و 20.38 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى 20.28 جنيه للشراء، و 20.43 جنيه للبيع، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.28 جنيه للشراء

20.43 جنيه للبيع





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.98 جنيه للشراء

20.31 جنيه للبيع





سعر اليورو فى بنك مصر

19.98 جنيه للشراء

20.31 جنيه للبيع





سعر اليورو فى بنك قناة السويس

19.99جنيه للشراء

20.32 جنيه للبيع





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.05 جنيه للشراء

20.32 جنيه للبيع





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.16 جنيه للشراء

20.49 جنيه للبيع





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.29 جنيه للشراء

20.47 جنيه للبيع