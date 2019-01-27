انخفاض كبير في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

كتب- مصطفى عيد:
تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين قرش و20 قرشا في 7 بنوك عاملة في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، كما تراجع سعر الشراء 3 قروش في بنك البركة، واستقر سعرا الشراء والبيع في بنكين آخرين.
وتراجع سعر العملة الأمريكية 20 قرشا في البنك العربي الأفريقي إلى 17.65 جنيه للشراء، 17.75 جنيه للبيع.
وانخفض سعر العملة الأمريكية 20 قرشًا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار 19 قرشا في بنك قناة السويس إلى 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار 15 قرشا في البنك...
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