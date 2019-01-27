شكرا لقرائتكم خبر عن زين تتصدر التداولات وتصل لـ10 ريالات للمرة الأولى منذ مايو 2017 بعد النتائج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" في بداية تداولات اليوم بأكثر من 6% ليصل إلى 10.18 ريال كأعلى سعر له خلال النصف ساعة الأولى من الجلسة، وبأحجام تداول بلغت 8.6 مليون سهم بقيمة وصلت إلى 86 مليون ريال أي أن أغلب التنفيذات اليوم كان عند سعر الافتتاح والذي كان 10 ريالات أو أعلى من ذلك.

والسعر الذي وصل له السهم اليوم هو الأعلى له منذ 23 مايو 2017 أي منذ أكثر من 19 شهرا، حيث لم يصل السهم لمستوى الـ 10 ريالات منذ تلك الجلسة.

وأحجام وقيم التداولات التي تمت على السهم في أول نصف ساعة كانت أعلى وبكثير من أحجام وقيم التداولات التي تمت عليه في جلسة الخميس الماضي كاملة، وكذلك التي تمت عليه في جلسة الأربعاء كاملة، والتي بلغت 3.1 مليون سهم بقيم 29.3 مليون ريال، و5.2 مليون سهم بقيم 48.6 مليون ريال على التوالي.

وجاءت ارتفاعات اليوم بالتزامن مع إعلان الشركة عن تحقيقها قفزة في أرباحها السنوية لتصل إلى 332 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 12 مليون ريال في العام 2017، وكان الفضل في هذا الأرباح للربع الرابع حيث كانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 67 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 57 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى ارتفاع في إجمالي الإيرادات بمبلغ 225 مليون ريال نتيجة لزيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة. وباستبعاد الأثر الناتج عن الانخفاض في الأسعار التحاسبية للمكالمات الإنتهائية، فإن النمو في الإيرادات يقدر بنسبة 5% للعام 2018.