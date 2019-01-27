اقتصادية الشارقة تعلن خطط تطوير البنية التحتية وبيئة الأعمال بالإمارة

تخطط الشارقة لإنشاء عدد من المراكز والأسواق المتخصصة

الخليج 365 - الإمارات:

كشف رئيس "دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة" سلطان عبد الله بن هدة السويدي عن خطط الإمارة لتطوير البنية التحتية وبيئة الأعمال، ورفع جودة الحياة من خلال إنشاء وتطوير عدد من الطرق في المنطقة الشرقية.

وقال السويدي لصحيفة "الخليج" إن الشارقة تخطط لإنشاء عدد من المراكز والأسواق المتخصصة، وتطوير خدمات الكهرباء والمياه، وإنشاء المناطق الصناعية الجديدة في المناطق الشرقية والوسطى، ومنطقة الصجعة، وتطوير منطقة النهضة لتصبح منطقة عالمية للجذب التجاري والسكاني وتحويلها من منطقة صناعية حرفية قديمة إلى منطقة تجارية سكنية.

وتوقع رئيس الدائرة أن تتواصل فرص النمو الاقتصادي في الإمارة، خاصة بما تملكه من مقومات وقوانين وقرارات جديدة ومحفزات ومزايا تسهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي للشارقة.

وأنجزت اقتصادية الشارقة نحو 69 ألف رخصة العام الماضي، وجاءت الرخص التجارية في المركز الأول من حيث النمو للرخص الصادرة والمجددة والتي بلغت 44,424، تلتها المهنية التي بلغت 21,627 رخصة، و2,319 رخصة صناعية.

وأطلقت الدائرة في 2018 البوابة الإلكترونية الخاصة برخصة "اعتماد" بحلتها الجديدة والتي تتميز بتصاميمها العصرية المبتكرة، وتركيزها على سهولة الاستخدام واختصار الخطوات التي يحتاجها زائر الموقع للوصول إلى المعلومات التي يبحث عنها.