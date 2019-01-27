فرصة عمل مع هيكل ميديا: محرر فيديو بدوام كامل أونلاين

الاقتصادي:

هل أنت محرر فيديوهات لديك القدرة على إبداع أفكار الفيديوهات التي تقدم المعلومات السريعة عبر الصور والموشن جرافيك؟

هل تستطيع أن تقرأ الأخبار وتستنج منها أفكاراً لفيديوهات لا تتجاوز الدقيقة الواحدة؟

هل لديك القدرة على إعداد هذا الفيديو بكل مراحله: سكريبت، استخدام الصور والموسيقى المرخّصة، القيام ببعض الانيميشن، والقيام بعملية المونتاج بشكل محترف؟

إذاً لديك فرصة للعمل عن بعد بدوام كامل أونلاين إن كنت من #مصر #السعودية #سورية #الأردن #لبنان

مطلوب محرر فيديو لمؤسسة هيكل ميديا الناشرة لموقع "الاقتصادي.كوم" وهارفارد بزنس ريفيو العربية وبوبيولار ساينس لتصميم مقاطع فيديو كاملة في مجالات الاقتصاد والإدارة والمجالات العلمية.

المؤهلات اللازمة:

خبرة لا تقل عن عامين في تحرير الفيديو.

قدرة على تطوير أفكار الفيديو بالتعاون مع أقسام التحرير.

خبرة في تأمين الصور ومقاطع الصوت و footages المناسبة مع حماية حقوق الملكية.

إتقان العمل على برنامج Sony Vegas أو Adobe Premiere

إتقان العمل على برنامج Adobe After Effects

للتقدم الرجاء إرسال السيرة الذاتية إلى: [email protected] مع وضع الشاغر المرغوب في عنوان الإيميل.