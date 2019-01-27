عزيزي: نملك 71 مشروعاً ضمن عزيزي ريفييرا

ستبدأ الشركة بتسليم 7 مشاريع اعتباراً من الربع الأول

الخليج 365 - الإمارات:

قال الرئيس التنفيذي لـ"شركة عزيزي للتطوير العقاري" فرهاد عزيزي إن الشركة تملك مجموعة واسعة من المشاريع التي وصلت إلى مراحل مختلفة من البناء تبلغ 200 مشروع، منها 71 مشروعاً ضمن "عزيزي ريفييرا".

وأضاف عزيزي لصحيفة "الخليج" إنه واعتباراً من الربع الأول 2019 ستبدأ الشركة بتسليم 7 مشاريع مثل "الفرجان"، و"مدينة دبي الطبية"، و"نخلة جميرا".

وبين الرئيس التنفيذي أن الشركة اجتمعت مؤخراً مع "دائرة الأراضي والأملاك في دبي"، وقدمت استراتيجيتها الخاصة بتطوير المشاريع، وسلطت الضوء على المشاريع التي تم تسليمها والتي سيتم تسليمها من الآن وحتى 2025.

وأكد أنه يخطط لتأسيس شركة تطوير جديدة في دبي، وأن تركيزه سيبقى منصباً على استكمال وتسليم المنازل للعملاء في الوقت المحدد.

ويعد مشروع "عزيزي ريفييرا" من أهم المشاريع السكنية المطلة على الواجهة المائية في دبي، ويتكون من 69 مبنىً سكنياً متوسط الارتفاع، ويشمل 16 ألف وحدة سكنية، تتوزع بين شقق مؤلفة من استوديوهات وغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم.

ويوفر المشروع المستوحى من مدينة ريفييرا الفرنسية، مجموعة من المرافق الترفيهية المتنوعة، إضافة إلى فنادق 4 و5 نجوم، ومنطقة محال تجارية، وتبلغ الكلفة الإنشائية للمشروع الكائن في "ميدان ون" بـ"مدينة محمد بن راشد آل مكتوم ديستريكت ون" حوالي 12 مليار درهم.

وأعلنت عزيزي العام الماضي عن استثمار 40 مليار درهم لتطوير وبناء 200 مشروع عقاري جديد خلال 2018.