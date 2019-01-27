الان تتابع “سابك” تتوقع تحديات في 2019 رغم استقرار الأسعار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اليوم، إن الشركة لاحظت استقرار بعض الأسعار، لكن التحديات ستستمر في 2019 وسط حرب تجارية عالمية.
جاءت تصريحاته في مؤتمر صحفي، بعدما أعلنت “سابك” أن أرباح الربع الأخير من العام الماضي نزلت 12.4% لتأتي دون توقعات المحللين.
وعزت الشركة الهبوط إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وتراجع حصتها في نتائج شركات زميلة ومشروعات مشتركة.
وأوضح البنيان أن الصين تظل سوقا رئيسية تسعى الشركة للنمو فيها كما تسعى لتعزيز حضورها في إفريقيا.
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