شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الجلود": استيراد الجلد البقرى من أفريقيا وإعادة تصديره كمنتج تام الصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المجلس التصديرى للجلود، عن أن خطته السنوية للعام الجارى 2019 ستشهد التركيز على التصدير إلى السوق الأفريقى سواء باستيراد الخام من الجلد البقرى الأفريقى وإعادة تصديره كمنتجات تامة الصنع.

جاء ذلك على لسان محمد حربى، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للجلود، والذى أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفترة القادمة سوف تشهد لأول مرة اتجاه المصنعين للتصدير إلى أفريقيا، وكذلك استيراد الجلد الخام "البقرى" من بعض البلدان الأفريقية ليدخل مرحلة تصنيع كاملة فى مصر، ومن ثم نقوم بتصديره مرة أخرى.

وأشار عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للجلود، إلى أن أفريقيا ستستحوذ على جزء كبير من اهتمام المصدرين خلال العام الجديد 2019، وذلك لأن الدولة المصرية تتجه إلى العودة بقوة للقارة السمراء خاصة وأنه سوق واعد جدا وهناك قبول للمنتج المصرى هناك، وفى ظل سياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التوجه إلى أفريقيا فإننا سنركز على هذا الملف.

وأوضح محمد حربى، أن استيراد الجلد البقرى الأفريقى ليدخل دورة إنتاج كاملة، هو مجرد بداية للانطلاق فى أفريقيا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستشهد التركيز على التصديرى إلى تنزانيا واوغندا وننيجيريا وكينيا، وحاليا سنسعى للتوجه إلى السوق الاثيوبى أيضا ضمن خطتنا.