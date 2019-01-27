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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 27-1-2019 وتراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العملة الأمريكية حالة من التراجع مقابل الجنيه المصرى فى تعاملات أول أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد 27-1-2019، وذلك بعد استقرار استمر على مدار أسابيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه فى تعاملات اليوم.
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد، مسجلا فروقا من بنك لآخر، وجاء سعره فى عدد من البنوك، كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.85 جنيه للشراء
17.97 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.76 جنيه للشراء
17.86 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.76 جنيه للشراء
17.86 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.89 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
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