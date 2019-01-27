شكرا لقرائتكم خبر عن سابك تتوقع تحديات فى 2019 رغم استقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذى للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد إن الشركة لاحظت استقرار بعض الأسعار لكن التحديات ستستمر فى 2019 وسط حرب تجارية عالمية.

جاءت تصريحاته فى مؤتمر صحفى بعدما أعلنت سابك أن أرباح الربع الأخير من العام الماضى نزلت 12.4% لتأتى دون توقعات المحللين. وعزت الشركة الهبوط إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وتراجع حصتها فى نتائج شركات زميلة ومشروعات مشتركة.

وقال البنيان إن الصين تظل سوقا رئيسية تسعى الشركة للنمو فيها كما تسعى لتعزيز حضورها فى إفريقيا.