شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.66% رابحا عدد 55.80 نقطة ليصل إلى مستوى 8490.69 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 38.4 مليون سهم بقيمة 816 مليون ريال، وارتفعت أسهم 112 شركة، فيما تراجعت 43 شركة. وارتفع 18 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%، ثم قطاعى المواد الأساسية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.67%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.53%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.20%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.25%.

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