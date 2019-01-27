شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط تراجع 7 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% خاسرا عدد 19.340 نقطة ليصل إلى مستوى 5222.11 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% خاسرا عدد 27.290 نقطة ليصل إلى مستوى 5465.09 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% خاسرا عدد 4.420 نقطة ليصل إلى مستوى 4778.20 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 97.4 مليون سهم بقيمة 21.3 مليون دينار كويتى عبر 2840 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.83%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.84%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.84%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21% فيما ارتفع 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.26%.

وجاء سهم "تمدين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 15.38%، تليه الإعادة ر ب 7.27%، ثم بيت الطاقة بنسبة 5.56%، فيما تصدر سهم "بوبيان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.05% ثم يوباك بنسبة 8.18%، ثم الأنظمة بنسبة 7.83%.