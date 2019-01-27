شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.82% رابحا عدد 11.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1385.43 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 4.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.2 مليون دينار بحرينى. وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 42.22% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.65%، وسهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.64%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.18%، وصعد قطاع التأمين بنسبة 2.88% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.65%.

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