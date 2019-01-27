شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 94.2% نسبة الاكتفاء الذاتى من الأرز و 34.5% للقمح فى 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مصر اكتفائا ذاتيا من القمح بنسبة 34.5%، وذلك بعد أن سجل متوسط نصيب الفرد 163,9 كجم خلال عام 2017، مقابل 137٫8 كجم فى 2016 بزيادة بلغت نسبتها 18.9%.

وطبقا للنشرة السـنوية لحركة الإنتــــاج والتجـــارة الخارجيـــة والمتــاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيـــة عــام 2017، الصادرة اليوم عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حققت مصر أيضا خلال عام 2017، اكتفاءا ذاتيا من الأرز بلغت نسبته 94.2%، فيما بلغ متوسط نصيب الفـرد منه 38٫7 كجـم، مقابل 34٫7 كجم عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 11.5%.

أما عن الخضروات، فبلغت نسبـة الاكتفاء الذاتى منها 103.0 % عام 2017، فى حين سجل متوسط نصيـب الفرد 79.3 كجم، مقابل 86.3 كجم خلال عـام 2016 بانخفاض 8.1%، وبنسبة 99.3%، حققت الدولة اكتفاءا ذاتيا من الفاكهة، وبلغ متوسـط نصيب الفـرد منها 62.9 كجم، مقابـل 62.6 كجم، بارتفاع قدره 0.5%.

ومن اللحوم الحمراء، أشارت النشرة الإحصائية إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتى منها بلغت 55.9% خلال عام 2017، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد 10.7 كجم، مقابل 9.6 بارتفاع 11.5%، فى حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من لحوم الدواجن زالطيور 91.5%، بعد أن سجل متوسط نصيب الفرد منها 10 كجم خلتل عام 2017، مقابل 10.1 كجم فى 2016 بتراجع طفيف بلغت نسبته 1%.