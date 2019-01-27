شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرة 2.91 نقطة، لتصل إلى مستوى 10709.48 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 2.6 مليون سهم بقيمة 82.4 مليون ريال قطرى عبر 1919 صفقة، وارتفع 16 سهم، وانخفض 18 سهم، واستقر 6 أسهم. وتراجع قطاعى العقارات بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، فيما ارتفع 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.52% تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.06%.

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