شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بهبوط قطاعى النقل والتأمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا عدد 1.08 نقطة ليصل إلى مستوى 2515.24 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 14.8 مليون سهم محققة ما قيمته 21.3 مليوحن درهم من خلال تنفيذ 393 صفقة لعدد 28 سهم، وارتفع 13 سهم، فيما انخفض 8 أسهم، واستقر 7 أسهم.
وارتفع 3 قطاعات، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاعى العقارات بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم آن ديجيتال سيرفس بنسبة 10.83%، ثم شركة الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 4.07%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة عجمان بنك بنسبة 2.84%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.68%.
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