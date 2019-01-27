شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 7.65 ريال، فقد عمق السهم من خسائره مخترقا هذا المستوى، حيث اغلق الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 7.58 ريال، مخترقا بذلك خط الرقبة لنموذج "Head and Shoulders " والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 6.80 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 7.10 ريال كمستوى اول ثم 6.80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.80 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7.50 وبين مستوى المقاومة هو 7.60 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط