شكرا لقرائتكم خبر عن "البنك السعودي للاستثمار" ينفي أنباء حول نية اندماجه مع بنك محلي آخر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفى البنك السعودي للاستثمار ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول فكرة اندماج البنك مع بنك محلي آخر.

وقال البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إنه لم يتم أي حديث فيه داخل البنك أو مع أي طرف آخر.

وتجدر الإشارة إلى موافقة مجلس إدارة البنك على توقيع اتفاقية لشراء كامل حصة شركة بنك ميزوهو المحدودة، البالغة 18.749 مليون سهم، والتي تمثل 2.50% من رأس مال البنك.

وأفاد البنك، في بيان سابق لموقع السوق، بأن الأسهم المزمع شراؤها جميعها أسهم عادية، سيقوم البنك بتمويل عملية شرائها من مصادره الداخلية.

وكان البنك قد أعلن عن إتمام الاتفاقية بمبلغ إجمالي قدره 253.123 مليون ريال، بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 362 مليون ريال بالربع الثالث 2018 مقابل صافي أرباح بلغت 358 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحقق صافي أرباح بلغ 1.08 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.05 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 2.4%.