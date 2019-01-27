شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سابك" تتراجع 12.4% بالربع الرابع لتأتي دون جميع التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 12.4% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.2 مليارات ريال مقابل صافي أرباح بلغ 3.7 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وبذلك جاءت الأرباح دون جميع التوقعات والتي كان يشير متوسطها إلى ارتفاعها بما نسبته 43% في الربع الرابع وعلى أساس سنوي.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في الربع الرابع من 2018 إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

وارتفعت الإيرادات بصورة هامشية إلى 40.13 مليار ريال في العام 2018 مقابل إيرادات بلغت 40.33 مليار ريال في العام 2017.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 21.5 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 18.4 مليار ريال في العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغ 16.9%.

وحققت ثلاث شركات مدرجة بالسوق السعودي، وتمتلك "سابك" حصصا كبيرة فيها، ما مجموعه 5.86 مليار ريال في العام 2018، تمثل حصة "سابك منها 2.57 مليار ريال.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 18.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 14.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

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