شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات ترفع أرباح "المتقدمة" 14% في العام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاع أرباحها بنسبة 13.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 700 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 631 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 15.24% نتيجة لارتفاع أسعار البولي بروبيلين بنسبة 13.37% وارتفاع كميات المبيعات بنسبة 1.75%.

وارتفعت الإيرادات إلى 2.7 مليار ريال في 2018 مقابل إيرادات بلغت 2.4 مليار ريال في العام 2017.

هذا وارتفعت حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة في كوريا الجنوبيه) بنسبة 40.48%.

وفي المقابل ارتفعت تكلفة اللقيم بنسبة 23.65% نتيجة ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 18.82% و18.83% على التوالي والاستهلاك الأعلى نسبياً للبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 22.06%.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 553.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 527.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 4.9%.