شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "زين" ترتفع 2666% في 2018 وتسجل 332 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 2666% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح 332 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 12 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى ارتفاع في إجمالي الإيرادات بمبلغ 225 مليون ريال نتيجة لزيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة. وباستبعاد الأثر الناتج عن الانخفاض في الأسعار التحاسبية للمكالمات الإنتهائية، فإن النمو في الإيرادات يقدر بنسبة 5% للعام 2018.

وارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 15 مليون ريال ناتجة وبشكل رئيسي من تنفيذ مشاريع صندوق الخدمة الشاملة الممنوح من الحكومة.

في المقابل انخفضت تكلفة الإيرادات بمبلغ 404 ملايين ريال ويعود السبب الرئيسي إلى انخفاض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجارياً والتي اعتمدت خلال الربع الرابع.

وارتفعت الإيرادات إلى 7.5 مليار ريال في 2018 مقابل إيرادات بلغت 7.3 مليار ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 67 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 57 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.