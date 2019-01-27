شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين الإماراتية تبحث وضع الأطر القانونية لعمليات الاستحواذ والاندماجات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعكف هيئة التأمين الإماراتية حالياً على إعداد الأطر القانونية المنظمة لعمليات الاستحواذ والسيطرة على شركات التأمين ضمن نسب التملك المسموح بها داخل الدولة وذلك بهدف تنظيم عملية الاستحواذ بأكبر درجات الشفافية والعدالة.

وأكدت هيئة التأمين استعدادها لتقديم المساعدة للشركات الراغبة في الاندماج والاستحواذ، ضمن ما تسمح به الأطر القانونية النافذة، بحسب صحيفة البيان.

وأشارت مصادر إلى أن نفاذ التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي قد يدفع بعضها إلى التفكير جدياً في الاندماجات أو الاستحواذات خلال الفترة القادمة باعتباره الحلّ المنطقي للبقاء ضمن الشركات القادرة على الاستمرار بالمنافسة في السوق.

وذكرت مصادر مطلعة في قطاع التأمين في وقت سابق، أن هناك مشاورات عدة واجتماعات مستمرة بين ممثلين عن شركات تأمين في الدولة من أجل الخروج بجسم موحد فيما بينهما.

وبقطاع التأمين وخلال 2018 ، استحواذ كل من صندوق جولديلوكس ومجموعة أبوظبي المالية على نحو 30% من "سلامة" للتأمين بنحو 370.7 مليون سهم بسعر 0.42 درهم للسهم، بقيمة 155.69 مليون درهم فيما.

وأتمت "تكافل الإمارات" الاستحواذ على "تكافل الهلال" التابعة لـ"مصرف الهلال"، في صفقة شراء نقدي بالكامل بقيمة 37 مليون درهم، شكلت أكبر مجموعة لتزويد خدمات التأمين التكافلي في الدولة من حيث إجمالي المساهمات المكتتبة.

يشار إلى أن سوق دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية يضمان حاليا نحو 28 شركة تأمين مدرجة.