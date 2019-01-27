شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المالية الإماراتية: 11 شركة أخذت الموافقة الرسمية على زيادة رؤوس أموالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية على إصدار أسهم زيادة رؤوس أموال 11 شركة مدرجة بالأسواق المالية بقيمة 4.43 مليار درهم، بالإضافة إلى السماح لـ 3 شركات بإصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 5.7 مليار درهم.

وكان من تلك الإصدارات خلال العام الماضي "أبوظبي الإسلامي" بقيمة 2.75 مليار درهم و"دانة غاز" بـ1.95مليار درهم، و"الاتحاد العقارية" بـ1.23 مليار درهم.

وقامت "الهيئة" على المستوى التنظيمي بتوفيق أوضاع "70" صندوقاً أجنبياً، وتسجيل "100" صندوق أجنبي جديد بإجمالي "170" صندوق استثمار أجنبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقامت "الهيئة" بالترخيص لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة وخدمات مالية واستثمارية، بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين، ويتيح أمامهم خيارات أوسع للحصول على خدمات نوعية تسهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وبلغ عدد الشركات التي رخصتها "الهيئة" ‏‏78‏‏ لأجل مزاولة عدد من الأنشطة والخدمات المالية والاستثمارية.

ومن تلك الشركات 17 شركة تعمل في إدارة الاستثمار و11 شركة تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار و30 شركة ترويج المنتجات المالية و6 شركات للاستشارات المالية والتحليل المالي، وشركتان تقدمان الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.

وأصدرت "الهيئة" خلال العام الماضي حزمة متكاملة من الأنظمة والقرارات بلغت 25 إصداراً.