سوق أبوظبي توقف التداول على أسهم بنك الشارقة

سيستمر الإيقاف لحين الإفصاح عن المعلومات المطلوبة

الخليج 365 - الإمارات:

أوقفت "سوق أبوظبي للأوراق المالية" التداول على أسهم "بنك الشارقة" اعتباراً من اليوم وبشكل مؤقت، لعدم التزامه بالإفصاح عن البيانات المالية، وسيستمر الإيقاف لحين الإفصاح عن المعلومات المطلوبة.

وقالت السوق في بيان لها إنه يتوجب على جميع رؤساء الإدارات في السوق تنفيذ القرار كلٌّ في مجال اختصاصه، ويعمم على "هيئة الأوراق المالية والسلع" والشركة المعنية وجميع الوسطاء المعتمدين لدى السوق.

ونمت أرباح "بنك الشارقة" 17% إلى 301.3 مليون درهم (14.3 فلساً للسهم) نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنةً مع 257.7 مليون درهم أرباح الفترة ذاتها 2017.

ويعتبر المصرف الذي تأسس في ديسمبر (كانون الأول) 1973 برأسمال 15 مليون درهم، أول وأكبر بنك في الشارقة والخامس على مستوى الدولة كما تملك "حكومة الشارقة" 17.2% من أسهمه.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أوقفت سوق أبوظبي التداول على أسهم "بنك الشارقة" مؤقتاً، لعدم تزويد السوق بإيضاح كامل عن المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول احتمالية اندماجه مع "بنك الإستثمار".