شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية": إنجاز 35 إلى 40 % من مجمع أسيوط الجديد بمساحة 70 فدانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع فى الهيئة العامة للتنمة الصناعية، أن أعمال الإنشاءات والتركيبات فى المجمع الصناعى الجديد بمحافظة أسيوط بلغت نسبتها ما بين 35 إلى 40 %، مشيرا إلى أنه يجرى الانتهاء من المجمع الجديد والذى تبلغ مساحته حوالى 70 فدان.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المجمع الجديد يهدف لتوفير عدد 292 وحدة صناعية جديدة لشباب المستثمرين مجهزة بالتراخيص وبنظام الايجار، لافتا إلى أن المجمع الجديد يضم قرابة 19 هنجر على أن يتم الانتهاء بصورة نهائية من المجمع قبل نوفمبر المقبل.

وتسعى الحكومة من خلال إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا لخلق أكثر من 42.579 ألف فرصة عمل مباشرة، بتكلفة إجمالية للمجمعات تبلغ 5.4 مليار جنيه، لكن الجزء الأكبر من هذه المجمعات سيكون فى محافظات الصعيد، إضافة إلى مجمعات فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والبحر الأحمر».

ومن المقرر أن تكون المجمعات الجديدة لعدد من الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية والصناعات النسيجية»، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلى وتوجيه الفائض نحو التصدير وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.