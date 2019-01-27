شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 27 – 1 – 2019 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 27 – 1 – 2019 فى الأسواق بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف حركة البيع والشراء والتداول على الذهب.

وكانت أسعار الذهب العالمية صعدت فوق الـ 1300 دولار للأوقية فى أعلى نقطة سعرية للذهب منذ 8 أشهر أمس، حيث قفزت الأوقية بنسبة 1.8 % دفعة واحدة لترتفع قرابة 16 دولار لتستقر الأوقية الآن عند 1302 دولار وهى أعلى زيادة للمعدن النفيس منذ مايو 2018.

زيادة سعر الذهب العالمى أمس انعكس بصورة سريعة على أسعار المعدن النفيس فى مصر، حيث شهد الذهب فى سوق سوق الصاغة زيادة بقيمة 5 جنيهات لكل عيار من الأعيرة بالصاغة، حيث صعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر إلى 647 جنيها للجرام مع توقعات بارتفاعات أخرى فى الذهب خلال الساعات القادمة.

وقال مهدى عبد الفتاح عضو شعبة الصاغة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم سجلت لعيار 18 إلى 554 جنيها للجرام، فى حين بلغ عيار 21 حوالى 647 جنيها للجرام ، فى الوقت الذى سجل فيه عيار 24 قرابة 739 جنيها للجرام، والجنيه الذهب بلغ 5176 جنيه واستقرت أوقية الذهب عند 1302 دولار.