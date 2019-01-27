شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 26 وحتى 31 يناير الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة التموين، الأهلية، أمانة للتأمين، عذيب للاتصالات، العقارية، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة الصحراء للبتروكيماويات، فضلاً عن أحقية أسهم زيادة رأس مال اتحاد الخليج.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الخطوط السعودية للتموين، اليوم الأحد، في التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26 يناير 2019 ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي بتاريخ 25 يناير 2022، والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الأهلية للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، الموافقة على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق بالاندماج مع الشركة الأهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة اتحاد الخليج للتأمين، اليوم الأحد، في مقترح زيادة رأس المال من 150 مليون ريال إلى مبلغ 241.935 مليون ريال، من خلال إصدار 9.193 مليون سهم جديد لصالح مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني لغرض الاندماج، عن طريق شراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة أمانة للتأمين التعاوني، الإثنين، في مقترح زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال، وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بنحو 10 ملايين سهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "GOجو"، يوم الأربعاء، التصويت على عرض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الشركة بخصوص مخرجات مشروع إعادة توزيع الترددات.

وتنظر المحكمة الإدارية بالدمام، يوم الأربعاء، في دعوى شركة المصافي العربية السعودية "المصافي" المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، والمتضمن إلزامها بدفع مبلغ 137.1 مليون ريال سعودي (حسب منطوق الحكم) والصادر لصالح شركة المصافي.

وتنظر الجمعية العمومية للشركة العقارية السعودية "العقارية"، يوم الخميس، في مقترح انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

وتقوم شركة الصحراء للبتروكيماويات، يوم الخميس، بصرف الأرباح النقدية المستحقة عن النصف الثاني من 2018 بقيمة 219.397 مليون ريال، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 0.50 ريال للسهم.