شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات والمستندات.. تعرف على إجراءات القرض الشخصى من البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعد القرض الشخصى، الذى يقدمه العديد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، أحد أكثر المنتجات والخدمات المصرفية طلبًا، ويرصد ”الخليج 365” بالخطوات والمستندات إجراءات القرض الشخصى من البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى بحصة سوقية تقدر بنحو 27%.



* الشروط العامة: * الشروط العامة:

- الحد الأدنى لمبلغ التمويل 5000 جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه بضمان تعهد جهة العمل بتحويل المرتب ويصل إلى 1.5 مليون جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة .

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا فى نهاية التمويل.

- الحد الأدنى لمدة سداد التمويل عام و بحد أقصى 10 أعوام.

- الحد الأدنى للدخل الشهرى 1000 جنيه.

- حد أدنى لمدة الخدمة 3 شهور للعمالة الدائمة وألا تقل المدة المتبقية فى الخدمة عن مدة سداد التمويل .

- تأمين على الحياة والعجز الكلى.

- حساب جارى مجانًا.

- بدون مصاريف استعلام ائتمانى.

- بدون ضامن.

- إمكانية سداد قروض بنوك أخرى.

* المستندات المطلوبة:

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحاً به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومى السارى.

- فاتورة كهرباء حديثة لم يمض على تاريخها 3 شهور بحد أقصى وبقيمة 10 جنيهات بحد أدنى.

* العمولات والرسوم:

- المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جنيه حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد أدنى 250 جنيه حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.

- عمولة السداد المبكر للتمويل 3% من المبلغ المدفوع حال السداد النقدى و10 % حال السداد بأى وسيلة دفع أخرى.

- غرامة تأخير سداد القسط: 20 جنيه شهريًا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.