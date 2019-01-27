شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة يرتفع بعد استناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.35% بما يعادل 1.00 نقطة ، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 22.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة 26.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.90 ومستوى المقاومة 26.00 .