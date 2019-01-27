شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة عقارات الكويت (KRE) الانخفاض في آخر جلساته ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.61% بما يعادل -1.50 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 54.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 59.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 54.00 ومستوى المقاومة 58.00 .