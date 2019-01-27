شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز يمحو مكاسبه – تحليل صباحي – 27-01-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة مراكز التجارة العقارية (MARAKEZ ) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك بعد تسجيله لأعلى سعر له عند 31.00 ، ليرتد منه انخفاضاً ليمحو جميع مكاسبه ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 25.30 ، ليستهدف مستوى المقاومة 38.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.30 ومستوى المقاومة 33.00 .