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شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز يمحو مكاسبه – تحليل صباحي – 27-01-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة مراكز التجارة العقارية (MARAKEZ ) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك بعد تسجيله لأعلى سعر له عند 31.00 ، ليرتد منه انخفاضاً ليمحو جميع مكاسبه ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 25.30 ، ليستهدف مستوى المقاومة 38.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.30 ومستوى المقاومة 33.00 .
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