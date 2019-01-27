شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك الكويت الوطني (NBK) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.23% بما يعادل 2.00 نقطة ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، والذي أدى إلى بطء ارتفاع السهم في الفترة السابقة على المدى القصير .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 864.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 898.21 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 876.00 ومستوى المقاومة 898.21 .