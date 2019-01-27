الإنماء يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي - 27-01-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مصرف الإنماء (1150) الانخفاض في آخر جلساته ، ليحاول من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.25% بما يعادل -0.06 ريال . ولذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم بترجيح ارتفاعه خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 23.52 ، ليستهدف مستوى المقاومة 24.74 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.52 ومستوى المقاومة 24.74 .

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