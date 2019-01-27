شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يشهد ارتفاع في أحجام التداول – تحليل صباحي – 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم المجموعة السعودية (2250) انخفاضاً في آخر جلساته ، وهو محاط بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليستقر أدنى مستوى 22.99 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 18.60 إلى 30.10) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.24% بما يعادل -0.98 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 22.99 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 21.06 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.06 ومستوى المقاومة 22.99 .