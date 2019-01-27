شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان محاط بالإشارات الإيجابية رغم انخفاضه – تحليل صباحي - 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل -0.04 ريال ، ليحاول السهم من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وتأثره بتركيبة الوتد الهابط الإيجابية ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.29 ، مستهدفاً مستوى المقاومة 10.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.09 ومستوى المقاومة 10.00 .

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