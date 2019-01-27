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شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم للجلسة الثانية على التوالي جاء ارتفاع سهم الكابلات (2110) ، ليسجل أعلى سعر له عند 49.50 ، ليرتد منه انخفاضاً مقلصاً من مكاسبه ، على اثر ثبات مستوى المقاومة 47.67 الذي تحدثنا عنه بتقاريرنا السابقة ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 1.17% بما يعادل 0.55 ريال ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 47.67 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 54.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.00 ومستوى المقاومة 52.00 .
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