شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد يهاجم خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اتحاد اتصالات (7020) في آخر جلساته ، ليهاجم السهم خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 0.14 ريال ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 17.46 ، ليستهدف مستوى المقاومة 18.48 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.46 ومستوى المقاومة 18.48 .