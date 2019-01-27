شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى الدعم 14.68 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 7.81 إلى 25.80) ، جاء ارتفاع سهم عناية (8311) الأخير على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.33% بما يعادل 0.20 ريال ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 4.68 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 11.66 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 16.81 .