شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع مجدداً - تحليل صباحي - 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) من جديد في آخر جلساته ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.21% بما يعادل 11.60 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 5459.22 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5369.00 ومستوى المقاومة 5560.00 .