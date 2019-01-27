شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل صباحي – 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.37% بما يعادل -31.21 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8502.92 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8725.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8297.06 ومستوى المقاومة 8600.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 66
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 102
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عدد أسهم الشركات الثابتة 20
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عدد أسهم الشركات المتداولة 188
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