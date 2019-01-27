شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات: مشروع الصوب الزراعية يضاعف الإنتاج ونحتاج بورصة سلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية سيؤدى إلى تضاعف إنتاج الخضروات والفاكهة بمجرد الانتهاء من هذا المشروع، مشيرا إلى أن المشروع سيقضى على ما يسمى "العروات" التى تحدث أثناء فروق المواسم ستنتهى بسبب الصوب الجديدة، وهو ما سيحقق طفرة فى المعروض.

وأضاف نجيب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن معروض الخضروات والفاكهة فى الأسواق يحتاج فقط حالة من الضبط من خلال إنشاء بورصة سلعية تكون حاكمة لعملية التسعير، وبهدف تقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة لذلك لابد أن تكون هناك خطة واضحة لإنشاء بورصات سلعية فى المحافظات.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إلى أن إنشاء بورصة سلعية للخضروات والفاكهة من شأنه أن يقلل حلقات التداول على السلعة الواحدة ومن ثم انضباط أسعارها بأسواق التجزئة، لافتا إلى أن عوائد إنشاء بورصة السلع ستكون من عدة جوانب أهمها تقليل حجم الفاقد والهالك من الخضار والفاكهة ثانيا التحكم فى الأسعار بصورة أكبر وأخيرا معرفة حجم الإنتاج والاستهلاك اليومى.