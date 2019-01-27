شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب 170 تابلت.. "الإحصاء" يرجئ إطلاق المنظومة الإلكترونية فى احتساب "التضخم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المهندسة نهلة صديق، المدير التنفيذى لمشروع استخدام الهواتف فى جمع البيانات الإحصائية لمسح الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين "التضخم"، إرجاء جهاز الإحصاء لإطلاق تطبيق المنظومة الإلكترونية فى احتساب معدل التضخم باستخدام التابلت.

وقالت "صديق" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن سبب التأجيل يرجع لعدم قدرة الجهاز على استكمال أجهزة التابلت التى يحتاجها الباحثين العاملين فى مسح الأرقام القياسية "التضخم" والتى تصل لأكثر من 200 تابلت لا يتوفر منها سوى 30 فقط.

وأضافت، أن الجهاز حاول تحويل نظام أجهزة التابلت التى تم استخدامها فى إجراء التعداد السكانى، إلا أن هذا الأمر باء بالفشل، خاصة أن التعداد السكانى تم تنفيذه بأجهزة تابلت بنظام "ويندوز"، ولكن تنفيذ "التضخم" يحتاج لنظام "أندرويد".

وأشارت نهلة إلى أن الجهاز طالب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا وهى الجهة المانحة لمشروع تطوير القدرات الإحصائية باستخدام تقنية "الهواتف النقالة" فى جمع البيانات والإنتاج الإحصائى، بتوفير الناقص من أجهزة التابلت.

وأضافت المهندسة نهلة صديق، أن اللجنة الإفريقية وعدت بأن ترفع الطلب إلى اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة، خاصة بعد حصول مصر على تقييم مرتفع كأحسن الدول التى طبقت تجارب قبلية بمشروع استخدام الهواتف "التابلت" فى جمع البيانات، مقارنة بدول أخرى لم تطلق تجارب من الأساس.

وفى السياق ذاته، أوضحت "صديق" أن الجهاز تواصل مع جامعة النيل أحد الجهات المشاركة فى هذا المشروع أيضاً، والتى وعدت بإنها ستطالب أكاديمية البحث العلمى بتوفير عدد من أجهزة التابلت الناقصة لإطلاق تطبيق المنظومة الإلكترونية فى احتساب معدل التضخم.

وعن الموعد المتوقع لرد لجنة الأمم المتحدة بتوفير الناقص من الأجهزة، قالت المهندسة نهلة إنه من المتوقع أن يكون خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرة إلى إمكانية إطلاق جهاز الإحصاء تطبيق المنظومة الإلكترونية فى احتساب "التضخم" –حال توفير أجهزة التابلت- مطلع عام 2020.

يذكر أنه فى أغسطس 2017، أطلق جهاز الإحصاء تنفيذ مشروع استخدام الهواتف المحمولة "التابلت" فى جمع البيانات الإحصائية، وذلك تطبيقاً على مسح الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين "التضخم" بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، وتحت رعاية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وعلى مدار أكثر من عام منذ إطلاق تنفيذ المشروع، أطلق جهاز الإحصاء العديد من التجارب القبلية بتطبيق المنظومة الإلكترونية فى احتساب معدل التضخم، وذلك باستخدام 30 جهاز تابلت وفرتها اللجنة الإقتصادية الإفريقية مزودة بنظام الآندرويد الذى وضعته جامعة النيل الأهلية.

وكان من المقرر تعميم المشروع وإطلاقه على مستوى الجمهورية فى يناير الجارى، على أن يكون معدل التضخم لهذا الشهر والذى يعلن فى 10 فبراير التالى له، أول تضخم يحسب بالطريقة الإلكترونية وليس عن طريق الاستمارات الورقية، ولكن ما واجهه الجهاز من مشكلات نقص أجهزة التابلت خاصة بعد فشل تحويل نظام العمل فى الأجهزة المستخدمة فى التعداد السكانى، أوقف إطلاق المشروع.