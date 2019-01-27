شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر مكاسب كبيرة خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5019 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، ليتجاوز بذلك مستوى المقاومة السابق عند 5000نقطة، كما تمكن المؤشر العودة اعلى متوسطه المتحرك لـ 10 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي والقوي عند 5080 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 4990 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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