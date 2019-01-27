شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2514 نقطة، ملامسا لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل الحد العلوي من القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يشكل مقاومة، وفي ظل ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عودة المؤشر لاعادة اختبار مستوى الدعم 2440 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2600 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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