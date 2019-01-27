شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس منخفضا عند مستوى 0.361 درهم، بالرغم من انه استهل الجلسة مرتفعا معند مستوى 0.377 درهم، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 0.36 درهم، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.32 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.35 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.37 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط