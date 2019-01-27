شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 27-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف خامس جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 0.829 درهم، في ظل استمرار تحرك السهم في نطاق ضيق على المدى القصير ما بين مستوى 0.79 ومستوى 0.85 درهم، كما نلاحظ اقتراب حدي مؤشر "Bollinger Bands" من بعضهما البعض، مما يشير الى قرب تغير الاتجاه العرضي الحالي، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب للوقوف على الاتجاه القادم للسهم والذي يعتمد على اختراق السهم لاحد المستويين المذكورين.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.82 وبين مستوى المقاومة هو 0.83 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد